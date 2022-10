Due mucche precipitano in un dirupo, un animale soppresso per le gravi ferite dopo un volo di 200 metri

Spread the love

BOLZANO. E’ stato un intervento non semplice quello messo in campo nel pomeriggio di ieri da parte dei vigili del fuoco di Ultimo e San Pancrazio assieme al soccorso alpino. Due mucche che si trovavano al pascolo sono precipitate in un dirupo finendo per fermarsi in un terreno difficile da raggiungere.

Una mucca, purtroppo, è precipitata per circa 200 metri procurandosi ferite molto gravi. Arrivato sul posto il veterinario ha verificato la gravità della situazione poi si è deciso per la soppressione dell’animale. Una seconda mucca, invece, scivolata per circa 70 metri è stata raggiunta e recupera. Fortunatamente, per lei, le ferite riportate non sono state gravi.

