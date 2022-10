Nuovo crollo all’Università di Cagliari: cede il soffitto negli uffici Erasmus

Spread the love

Atre giorni di distanza dal cedimento che ha coinvolto l’edificio che ospita la facoltà di Lingue, un nuovo crollo è avvenuto all’interno dell’Università dai Cagliari. Stavolta è toccato ad una parte del soffitto in cartongesso degli uffici Erasmus, che si è staccata: in quel momento in ufficio erano presenti due dipendenti, illesi entrambi perché sono riusciti a spostarsi e a schivare i calcinacci. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, tutti i dipendenti sono stati mandati a casa e l’area è stata sbarrata in attesa dell’intervento dell’ufficio tecnico dell’Ateneo.