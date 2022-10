Perde il controllo dell’auto e precipita nel cimitero di Cedegolo

Spread the love

Tragedia sfiorata questa mattina a Cedegolo, quando un uomo si è ribaltato con la sua auto ed è precipitato all’interno del cimitero. Secondo le prime informazioni il conducente della vettura, un 55enne della frazione di Grevo, attorno alle 9 avrebbe perso il controllo del veicolo mentre stava affrontando un tornante sopra il campo santo.

L’uomo, trovato da un operaio del Comune entrato per lavori un’ora dopo i fatti, è sempre stato cosciente e ha subito lievi ferite: è stato condotto in ospedale a Brescia in codice giallo con l’eliambulanza. Fortunatamente all’interno del cimitero non si trovava alcuna persona. Danni invece, ancora da valutare economicamente, a diverse tombe.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare: sul posto, oltre a Vigili del fuoco e personale sanitario, anche i carabinieri di Breno.

