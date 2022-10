6 morti in un incendio di un appartamento

Spread the love

Sei persone sono morte in un incendio in un appartamento all’inizio di venerdì nel villaggio di Hartland, nel Wisconsin meridionale. La causa dell’incendio in un complesso di appartamenti di quattro unità non è stata determinata,

Diversi vigili del fuoco e dipartimenti di polizia hanno risposto e aiutato a evacuare le persone dall’edificio e dai balconi. 10 persone sono state sfollate a causa dell’incendio, tra cui due famiglie di quattro persone e una coppia adulta

Gli investigatori “stanno ancora acquisendo molte informazioni “. I leader del villaggio hanno affermato di avere anche più domande che risposte.