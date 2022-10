Fuoriuscita di monossido di carbonio da una stufa: 5 persone si sentono male, in azione vigili del fuoco e soccorsi sanitari

Spread the love

BOLZANO. Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri sera a Bolzano, in via Resia, dove cinque persone sono state trasportate in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio.

L’allarme è scattato poco dopo le 23. Secondo le prime informazioni all’interno dell’abitazione si sarebbe liberato del monossido di carbonio da una stufa. Le tre persone residenti in quella casa si sono sentiti male. Assieme a loro anche due vicini che hanno dato l’allarme. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco di Bolzano e i soccorsi sanitari.

