Martina Franca, 74enne trovata senza vita: era caduta in una cisterna per raccolta acqua piovana

MARTINA FRANCA (TA) – Una donna di 74 anni, originaria di Ceglie Messapica (Brindisi), è stata trovata priva di vita dai vigili del fuoco all’interno di una cisterna per la raccolta di acqua piovana nelle campagne in territorio di Martina Franca (Taranto). La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe morta dopo la caduta per annegamento. Non sono stati riscontrati segni di violenza. Sul posto, in strada Cuoco, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca