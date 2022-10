Video – Fiamme in un deposito import export: non si esclude la matrice dolosa

Spread the love

TAGGIA – Incendio in un deposito nella notte a Taggia. L’allarme è scattato poco dopo le ore 22, in regione Prati e Piscine. Per cause in via di accertamento, è divampato un incendio all’interno dello stabilimento Ciesse Flower Export, nota azienda di commercio nel settore floricolo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Le fiamme hanno distrutto tre camion appartenenti a ditte che si occupano del settore edile alle quali la Ciesse ha affittato parte del parcheggio. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, provenienti dalle caserme di tutta la provincia, si è evitato il peggio.

