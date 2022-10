Bisarca a fuoco in A4: in fiamme tutte le auto

Spread the love

Poco dopo le 5:00 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 al km 397 +500 tra gli svincoli di Preganziol e Martellago in direzione Milano per l’incendio di un camion bisarca carico di 8 autovetture, andate bruciate con il mezzo.

Nell’incidente non si sono verificati feriti. I pompieri arrivati da Mestre e Treviso con 2 autopompe, 2 autobotti e 14 operatori, hanno spento con la schiuma il rogo che ha bruciato la bisarca con tutte le auto.

Durante le operazioni di spegnimento il traffico è rimasto bloccato in direzione ovest. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

.lavocedivenezia.it/