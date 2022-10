Incendio a Polpenazze del Garda, in fiamme un fienile

Spread the love

Alle 14 circa squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio fienile in località Borrine nel comune di Polpenazze del Garda.

Oltre le normali squadre dei Vigili del fuoco anche mezzi speciali movimento terra per lo smassamento del materiale. Ad intervenire sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118 in supporto alle squadre di soccorso. Non si segnalano feriti.

