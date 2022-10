Incendio sui bus in officina a Nettuno, Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Spread the love

Alle 3 di ieri notte la sala operativa del Comando di Roma ha inviato due Squadre Vigili del fuoco, due Autobotti il carro schiuma, il Carro Autoprotettori il funzionario di servizio con il capo turno provinciale, per un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di una autofficina meccanica in Via Piscina Tre cancelli a Nettuno, dove sono andati a fuoco diversi autobus oltre a degli autocompattatori per la raccolta di rifiuti, un autocarro ed una cisterna di GPL. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte. Sul posto la Polizia di Stato ed il 118 per stabilire l’origine del fuoco.

