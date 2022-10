Addio ad Emilio Padoan, tra i fondatori della Protezione Civile di Chioggia

Spread the love

Chioggia piange Emilio Padoan, ex vigile del fuoco, che si è spento all’età di 80 anni. L’annuncio è stato dato sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Chioggia di cui Emilio è stato uno dei fondatori.

Si legge nel post: “Sapevamo da tempo che non stava bene ma, in ogni caso, sono notizie che ti lasciano l’amaro in bocca. Come possiamo dimenticare la tua attività di vigile del fuoco, di volontario e nel periodo pre-Covid i deliziosi pranzetti che ci preparavi in occasione del ritrovo per la fine dell’anno – prosegue il racconto – e quando c’era una emergenza che durava parecchie ore, rientrando in sede trovavamo sempre qualcosa di pronto. Ultimamente tante volte ti abbiamo invitato in sede, ti saremmo venuti a prendere a casa… ma non te la sentivi. Ciao Emilio, resterai sempre nei nostri cuori, e, insieme ad Ubaldo formerete il Corpo dei Vigili del Fuoco in Paradiso sempre supportati da un grande volontario, Maurizio, che ci ha lasciato prematuramente”.

Per tutte le persone che desiderano salutare Emilo per l’ultima volta, l’appuntamento è per giovedì 27 ottobre alle ore 15.30 presso la Chiesa del Buon Pastore a Sottomarina.

