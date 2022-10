Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/10/22 ore 11:00 Cavaria con Premezzo (Va), via IV Novembre. Per cause da accertarsi un mezzo pesante ha urtato un furgone nei pressi di uno svincolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto/Gallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario.