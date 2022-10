Rischio naufragio per più di mille persone nel Mediterraneo. Ma il Viminale valuta il blocco navale per le ong

Spread the love

Hanno salvato più di duecentocinquanta persone nei primi giorni di missione, ma per il ministro dell’Interno Piantedosi, le navi ong Sos Humanity e Ocean Viking “non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”.

Mentre dal Mediterraneo si moltiplicano le richieste di aiuto e Alarm Phone segnala quasi 1400 persone in difficoltà, si inasprisce il rapporto fra flotta civile e autorità italiane. Il messaggio di sos è arrivato da Alarm phone: nella zona di ricerca e soccorso fra Malta e Italia ci sono due barconi di legno in difficoltà con a bordo rispettivamente circa 700 e circa 650 persone. “Secondo quanto ci hanno detto, una persona sarebbe morta e i motori non funzionano, chiediamo che le autorità si attivino con urgenza per prestare soccorso”.

