Trovato morto dentro un pozzo a Rimini: sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

Tragedia in via del Cigno a Rimini, un uomo di circa 80 anni ha perso la vita dopo una caduta nel pozzo di raccolta delle acque piovane, all’interno della sua proprietà. L’allarme, dato dalla badante, è scattato intorno alle 13 di oggi (martedì 25 ottobre), con la sala operativa dei Vigili del Fuoco che ha inviato una squadra, il nucleo Saf e il personale del nucleo sommozzatori per le operazioni di soccorso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno svuotato il pozzo dall’acqua per poter recuperare il corpo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118. Due le ipotesi, una caduta accidentale o un gesto deliberato.

