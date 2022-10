Cede una lapide al cimitero di Palermo: donna cade nella tomba e sprofonda per tre metri

Spread the love

Una donna che si trovava nel cimitero di Sant’Orsola (Palermo) è caduta in una tomba dopo il cedimento di una lapide. La poverina è sprofondata per tre metri, venendo in seguito soccorsa dai sanitari del 118. Come informa Today, la signora avrebbe riportato alcune fratture dalla caduta.

La donna era salita su una lastra di marmo che sarebbe crollata. L’allarme è stato lanciato da altre persone presenti sul posto, che si sono accorte dell’accaduto, chiamando i vigili del fuoco. La donna sarebbe rimasta cosciente. Dopo essere stata imbracata è stata messa in salvo.

