Roma, ucciso in strada sulla Tuscolana con una coltellata alla schiena: aveva 25 anni

Spread the love

È giallo sulla morte del 25enne trovato ucciso con una coltellata alla schiena in zona Tuscolana, a Roma. L’allarme è scattato ieri sera in via Publio Rutilio Rufo, a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 ma al loro arrivo per il 25enne, F.F., non c’è stato nulla da fare.

A ucciderlo sul colpo sarebbe stata una sola coltellata. Sul caso indaga ora la squadra Mobile di Roma: gli investigatori hanno avviato già da ieri sera una fitta rete di accertamenti. Si indaga sul recente passato del 25enne e sulle amicizie più strette. Gli investigatori stanno inoltre ricostruendo le ultime ore di vita della vittima.

ilmessaggero.it