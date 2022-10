Tragedia sfiorata a Venturina, elicottero in avaria si schianta in fase di decollo: salvi pilota e passeggero

Spread the love

Campo volo Club Ibis di Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima. Un elicottero appartenente a una ditta privata di Sondrio, con a bordo due persone, una di Roma e l’altra di Palermo, durante la fase di decollo – per una presunta avaria le cui cause sono in fase di accertamento – ha finito per abbattere la slitta di sinistra ed è ruotato su se stesso, rompendo un elica e schiantandosi al suolo.

Per fortuna nessuna conseguenza di rilievo per i due occupanti del velivolo. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che i vigili del fuoco di Piombino e le ambulanze della Misericordia di San Vincenzo e della Croce Rossa di Venturina con il medico del 118.

