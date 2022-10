Ancona, vodka a scuola durante l’intervallo: mezza classe sospesa

Spread the love

Ancona, 25 ottobre 2022 – Due ragazze prendono una bottiglia in mano e iniziano a passarsela. Un video come tanti tra quelli che girano sui social se non fosse che quella bottiglia contiene vodka, che il teatro dell’azione è il liceo Rinaldini di Ancona e che i protagonisti sono ben 12 studenti del biennio di Scienze Umane, tutt’altro che maggiorenni. La vicenda è stata ricostruita dal ‘Corriere Adriatico’. Vodka all’intervallo delle lezioni. Per l’esattezza un’intera bottiglia di vodka sorseggiata durante la ricreazione. Basterebbe questo per far drizzare i capelli in testa e sembrerebbe anche difficile da immaginare se non fosse che non paghi della già grave bravata, gli studenti avevano anche deciso di riprendere il tutto col telefonino.

quotidiano.net