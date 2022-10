Avviso di gara affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale ubicata nel Comune di Rocca Priora

Spread the love

Comune di Rocca Priora (Rm)

Avviso di gara per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale ubicata nel Comune di Rocca Priora (Località Buero) – CIG 945431183E

Si rende nota l’indizione di procedura aperta (det. n. 389/22) – da aggiudicarsi con criterio del maggior prezzo concessorio, con termine di presentazione delle offerte entro il 18/11/22, ore 12:00 – per l’affidamento in oggetto per un valore di € 12.000.000,00 oltre IVA per la durata di 15 anni. Regole di gara su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_roccapriora.

Il Responsabile del Procedimento Francesco Fatelli