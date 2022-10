Monte Argentera nel cuneese ritrovato corpo senza vita alpinista romano disperso

Spread the love

È stata ritrovata nel primo pomeriggio di sabato 29 Ottobre, la salma di un alpinista residente a Roma disperso da ieri nella zona del Monte Argentera nel comune di Valdieri (Cn). Le ricerche erano scattate in serata e poi sono riprese questa mattina intorno alle 7.30 dopo che i famigliari ne hanno denunciato il mancato rientro.

Le rotazioni degli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza con a bordo uno strumento per la localizzazione degli apparati telefonici hanno trasportato le squadre in quota e hanno effettuato ampie perlustrazioni aeree della zona finché, durante un sorvolo, la salma dell’alpinista è stata individuata a valle del Passo delle Rovine, dove presumibilmente è precipitata dalla cengia che conduce ai risaliti terminali della cima lungo la via normale.

http://www.valtellinanews.it/articoli/m