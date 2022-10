Nuova intimidazione nell’Agrigentino: vigile del fuoco trova 6 galline morte nel suo terreno

Spread the love

Intimidazione per un vigile del fuoco di 43 anni di Licata che ha trovato le carcasse di sette galline nel suo terreno di contrada Bugiades. Delle indagini, dopo aver avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento, si stanno già occupando i poliziotti del commissariato cittadino. Agenti che hanno raccolto la denuncia, a carica di ignoti, e che sono intenzionati ad arrivare a capo della vicenda e dell’identificazione di chi ha lasciato quelle carcasse sul terreno del pompiere.

Le galline morte sono state già sequestrate. Difficile riuscire ad avere indicazioni, o supporto alle indagini, da eventuali impianti di videosorveglianza. In zona non ve ne sarebbero. Non è escluso, ma non ci sono conferme istituzionali, che i poliziotti possano tornare ad ascoltare il vigile del fuoco o eventuali proprietari di appezzamenti di terreno vicini.

