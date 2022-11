Agguato mortale in campagna: bracciante ucciso mentre lavora nei campi

Spread the love

Omicidio in provincia di Agrigento oggi, 31 ottobre. Angelo Castronovo, bracciante agricolo di Palma di Montechiaro, è stato ucciso in contrada Cipolla, zona di campagna in territorio di Licata. Castronovo aveva 65 anni, di recente era stato arrestato per detenzione e porto illegale di armi. E’ stato assassinato con diversi colpi di arma da fuoco mentre stava lavorando in campagna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Giulia Sbocchia e dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella. I vigili del fuoco stanno operando sul posto per illuminare la zona alla ricerca di elementi utili alle indagini.

today.it