Kenya: minori offrono sesso in cambio di cibo e assorbenti

ANSA) – NAIROBI, 31 OTT – Adolescenti costrette ad offrire sesso in cambio di cibo, passaggi in motocicletta per andare a scuola o per acquistare assorbenti igienici.

In Kenya la situazione di povertà resa ancor più dura dalla perdurante siccità nelle regioni semiaride del nord, espone le minorenni all’umiliazione e al pericolo di malattie e gravidanze precoci.

“La povertà ha portato le adolescenti nelle grinfie di predatori tra cui gli operatori di boda boda, i taxi-motocicletta che offrono passaggi gratis a scuola in cambio di sesso”, ha spiegato al quotidiano The Standard la coordinatrice della salute riproduttiva della Contea di Baringo, Everline Lolgisoi.

“Anche il cibo e gli assorbenti igienici sono ‘oro’ nel villaggio – dice Lolgisoi -, chiunque li distribuisca gode di sesso gratuito da parte di ragazze vulnerabili”. Soprattutto a causa di questi fenomeni, si è registrato un graduale aumento delle gravidanze adolescenziali. Secondo i dati della sotto contea di Baringo Sud, dal 2020 al 2022 sono state segnalati in totale 6.358 gravidanze di adolescenti e 33 casi di violenze sessuali.

A livello nazionale, in Kenya una ragazza minorenne su cinque è incinta, il che colloca il Paese al terzo posto per numero di gravidanze adolescenziali a livello globale, secondo il Ministero della Salute. (ANSA).