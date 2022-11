Cassazione: reato di abbandono tenere cani in luogo sporco e senza luce

Spread the love

ANNAMARIA VILLAFRATE – La Cassazione nella sentenza n. 39844/2022 (sotto allegata) torna ad occuparsi di animali, ribadendo alcuni concetti importanti ai fini della comprensione del reato di abbandono previsto dall’art. 727 c.p.

Non rileva infatti che 5 dei 7 cani tenuti in un piccolo appartamento fossero cuccioli con limitate esigenze di spazio, che gli stessi venissero portati a passeggio regolarmente e che non versassero in condizioni di malnutrizione.