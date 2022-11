Colpito da una freccia in pieno centro “perché fa troppo chiasso”: morto 40enne

Spread the love

È morto Javier Alfredo Romero Miranda l’uomo di 41 anni, di origini peruviane, che la scorsa notte è stato trafitto da una freccia nel centro di Genova. A scagliarla è stato un artigiano italiano di 63 che era stato infastidito dai rumori causati da una lite in strada tra la vittima e un altro sudamericano. I fatti sono avvenuti intorno alle 1.30 in vico Archivolto de Franchi, nel centro storico del capoluogo ligure, alle spalle di via San Luca.

Il 41enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dai sanitari della Genova soccorso: le sue condizioni sono da subito apparse molto gravi. All’arrivo al nosocomio è stato sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione della freccia. Secondo quanto appurato, avrebbe riportato gravi danni al fegato coi medici dell’ospedale che ne hanno disposto il trapianto dell’organo. Ma durante l’intervento l’uomo è deceduto.



