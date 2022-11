COMUNICATO STAMPA – 7.11.2022 – CONVEGNO ” SPORT, CULTURA E LEGALITA

Spread the love

Lunedì 7 Novembre prende avvio nel Comune di Marano di Napoli (NA’ iProgetto Nazionale “ Move Run Walk Against Bullying”, proposto dall’ Osservatorio sullo Sport e Disagio Giovanile del CNS Libertas APS in collaborazione con il GS Flames Gold, CREG – Università degli Studi Roma – Tor Vergata, AINSPED, Federazione Italiana Sport per Tutti, Enti Istituzionali e Federazioni Sportive, e teso alla formazione e prevenzione nel contrasto al bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile, etc., ed il recupero dei ragazzi e delle ragazze qualora vivano una situazione di criticità, attraverso lo Sport e ad un percorso socio-pedagogico e psicologico, presenti l’ ICS ” Socrate – Mallardo” con il Convegno pubblico “Sport, Cultura e Legalità“, con inizio alle ore 09.30″””

Coordinatore Nazionale Osservatorio sullo Sport ed il Disagio Giovanile LIBERTAS

Coordinatore Osservatorio sul Bullismo e Disagio Giovanile – CREG

Carmelo MANDALARI