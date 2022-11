Spread the love

Nelle campagne dell’India orientale un cameriere adesca bimba di 4 anni, la violenta e la lascia in un campo in gravissime condizioni. Orrore in Madhya Pradesh, dove la piccola è stata attirata con la scusa di alcuni video sul cellulare. Il mostro l’ha convinta, quasi uccisa dopo lo stupro e lasciata in mezzo ai campi dove è stata ritrovata 16 ore dopo la scomparsa, sanguinante e moribonda. C’è sconcerto nel distretto di Khandwa, dove è per quel crimine nefando è stato arrestato dalla polizia ed accusato formalmente un cameriere del luogo di 22 anni.

notizie.it