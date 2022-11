La storia di Linda, 4 anni, arrivata a Lampedusa dalla Tunisia su un barcone senza i genitori

Spread the love

È arrivata a Lampedusa lo scorso 17 ottobre dopo un viaggio durato 26 ore su un barcone partito dalla Tunisia e completamente da sola. È questa la storia della piccola Linda, migrante di soli 4 anni, che è stata separata dai suoi genitori poco prima di imbarcarsi e che ha attraversato il Mediterraneo in compagnia di altri 70 richiedenti asilo ma senza la mamma e il papà.

Come racconta il quotidiano inglese The Guardian, le autorità tunisine stanno tentando di rimpatriarla. I suoi genitori hanno subito un divieto di viaggio e sono accusati di abbandono di minore. “Linda sta bene, ed è in un centro sociale per bambini a Palermo, dopo essere stata trasferita da Lampedusa in una comunità in provincia di Agrigento”, ha detto Majdi Karbai, uno dei tre parlamentari tunisini che rappresentano i connazionali che vivono a Italia. “Chiede costantemente dei suoi genitori, ha subito uno choc emotivo e si domanda quando potrà rivederli”, ha aggiunto.

