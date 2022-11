Panico sul treno, quattro ragazzi irrompono nella cabina di guida ferendo la capotreno: tutto per fare dei video

Spread the love

Ancora violenza sui treni. L’ennesimo episodio sulla tratta Milano – Rimini che non ha risparmiato la festività di Ognissanti. Una vicenda che ha visto coinvolti quattro ragazzi in stato di agitazione che hanno seminato il panico e picchiato la capotreno, il tutto mentre riprendevano con gli smartphone l’aggressione.

Tutto è iniziato dalla stazione di Milano Lambrate. La capotreno, durante i controlli nella parte in testa al treno, ha notato quattro ragazzi con il biglietto del bus, non valido per un interregionale. «Scendiamo a Rogoredo», la giustificazione fornita dai giovani. E, in effetti, per non destare sospetti i quattro sono scesi a Milano Rogoredo, facendosi notare dalla capotreno. Ma subito dopo sono montati di nuovo del treno. Al successivo controllo, la donna ha notato i ragazzi che, scoperti, hanno iniziato a nascondersi e fuggire per i vagoni. Ma questo è stato solo l’inizio di un incubo della donna in servizio

LEGGO.IT