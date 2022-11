Legge di Bilancio 2023: flat tax a rischio coperture

Spread the love

Prime ipotesi sulla Manovra economica 2023 in base alle anticipazioni di Giorgia Meloni, a partire da quelli fiscali. Il capitolo più caldo – proroghe dei bonus energetici a parte – sarebbe quello fiscale, con l’obiettivo di potenziare la flat tax e introdurre una nuova tassa piatta incrementale.

Non ci sono indicazioni sulle tempistiche di attuazione: considerata la complessità della materia è improbabile che possano trovare spazio nella Legge di Bilancio. In altri termini, non è detto che i due provvedimenti siano inseriti in Manovra.

