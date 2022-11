Video – Il cane randagio ha deciso di dare una mano ai Vigili del Fuoco

Spread the love

Èsempre bello aiutarsi in modo reciproco. Delle volte però ci viene fornito aiuto anche se non lo chiediamo. Bisogna sempre accettare l’aiuto da parte di chi ci vede in difficoltà. In questo video possiamo vedere i vigili del fuoco alle prese con un operazione di soccorso. Ad un certo punto un cane randagio interviene per dare loro una mano.

I vigili del fuoco non riuscivano a smettere di ridere: il cane non voleva fare altro che aiutarli. Il cane avrà di certo visto in difficoltà i vigili del fuoco e ha pensato che intervenendo avrebbe potuto risolvere la situazione aiutando il personale di soccorso in difficoltà.

