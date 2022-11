Genova, moto contro camion in lungomare Canepa: muore una donna

Spread the love

Incidente mortale nel pomeriggio in lungomare Canepa a Genova. Una moto è finita contro un camion, per cause ancora da accertare. Sul posto stanno intervenendo il personale del 118 con l’auto medica, i Vigili del Fuoco e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per chiarire l’esatta dinamica.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dei Magazzini del Sale in direzione ponente, con lo scooter che è finito sotto il camion. Secondo le prime informazioni la persona morta sarebbe una donna di circa 40 anni. A lungo si è temuto che nell’incidente fosse coinvolta una seconda persona, perché nello scontro il corpo è stato mutilato a tal punto da far supporre ai soccorritori intervenuti in prima battuta il coinvolgimento di due persone.

