L’ONU chiede lo sbarco «urgente» dei migranti salvati nel Mediterraneo

Spread the love

L’ONU ha chiesto lo sbarco “urgente” di quasi 600 migranti e rifugiati rimasti intrappolati su quattro imbarcazioni di ONG dopo essere stati salvati nelle acque del Mediterraneo centrale, a seguito di un inasprimento delle politiche dopo l’avvento al potere del governo di Giorgia Meloni.

Le autorità italiane hanno permesso lo sbarco solo dei migranti considerati più vulnerabili – circa 400 persone – ma nelle ultime ore le organizzazioni hanno avvertito che la situazione a bordo è insostenibile, soprattutto perché non ci sono certezze a breve termine.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) hanno riconosciuto il gesto di Roma, ma ritengono necessario che anche il resto dei migranti sbarchi “senza ulteriori ritardi”, come richiesto nei giorni scorsi dalle ONG interessate.

https://www.msn.com/it