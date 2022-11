Camion si ribalta. Trasporta materiali pericolosi. Strada chiusa

Spread the love

FOLLONICA – Aggiornamento ore 11.50: La cisterna del camion trasportava ossigeno liquido. Fortunatamente al momento dell’incidente era quasi vuota. In questo momento è in corso il completo svuotamento sotto la vigilanza dei Vigili del fuoco che poi procederanno al raddrizzamento del mezzo Aurelia temporaneamente chiusa anche in direzione sud, quindi verso Roma. A comunicarlo è l’Anas.

La strada è temporaneamente chiusa in direzione Livorno a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Follonica Est (km 225).

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un’autocisterna che si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli. Per consentire le operazioni di recupero sarà necessaria la chiusura temporanea della strada anche in direzione Roma.

