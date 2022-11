Milano: un ragazzo di 14 anni in bici è morto stamani investito da un tram. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

Spread the love

Il ragazzino, Luca Marangoni, stava andando in bici a scuola, quando, in via Tito Livio, è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Il giovane frequentava il liceo Einstein del capoluogo lombardo.

Il ragazzo è morto sul colpo – Il personale sanitario, arrivato in codice rosso su automedica e ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne, morto sul colpo. I vigili del fuoco, accorsi sul luogo della tragedia, hanno estratto il corpo del ragazzo da sotto il tram. La dinamica dell’incidente è affidata alla polizia, che sta effettuando i rilievi. Sul posto anche il personale dell’Azienda trasporti milanesi. Da una prima ricostruzione, pare che il ragazzino abbia attraversato i binari proprio mentre il tram stava arrivando e l’autista non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.

tgcom24.mediaset.i