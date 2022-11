Vigili del fuoco muore e dopo due giorni la figlia viene accompagnata a tutti i colleghi del padre alla cerimonia del diploma

Spread the love

CaliforniaPerdere qualcuno di molto caro è sempre un’esperienza traumatica e quando questo avviene all’improvviso è davvero difficile accettare di andare avanti come se niente fosse: lo sa molto bene Joslyn Carlon, una giovane ragazza che ha perso il suo papà. Tory era un veterano dei Vigili del Fuoco e lavorava nella stazione di Agua Dulce, in California, negli Stati Uniti. A soli due giorni dalla dipartita dell’uomo, Joslyn si è presentata presso il suo liceo per la cerimonia del diploma ed è successo qualcosa di molto commovente.

https://www.thedad.com/firefighters-escort-daughter/