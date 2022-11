Calcio, lancio di petardi a Foggia: due pompieri al Pronto soccorso

Spread the love

FOGGIA – Non solo la sospensione della partita per sei minuti, ma anche due Vigili del fuoco in Pronto soccorso. Queste le conseguenze del lancio di fumogeni e petardi avvenuto, ieri sera, durante il posticipo della dodicesima giornata del campionato di serie C, tra Foggia e Avellino, allo stadio Zaccheria. L’arbitro è stato costretto a bloccare il match, mentre due pompieri hanno fatto ricorso alle cure dei medici del Riuniti di Foggia, a seguito dello scoppio di un grosso petardo. Eppure si era fatto di tutto per consentire la trasferta ai tifosi irpini, aumentando anche capienza del settore fino a 300 posti. Ma nonostante le raccomandazioni delle due società, i tifosi delle rispettive squadre hanno pensato bene di rovinare l’appuntamento sportivo.

