Usa, il padre fa dormire il figlio autistico in garage a -6 gradi per punizione: il bimbo è morto

Spread the love

Il padre è un ex poliziotto di New York che ora rischia la pena dell’ergastolo per aver volontariamente causato la morte del figlio autistico di 8 anni. Nel mese di gennaio 2022, Michael Valva, ha costretto il figlio Thomas insieme al fratello, anch’egli autistico, a dormire steso per terra nel garage della loro casa a Long Island. La temperatura era di -6 °C ed era quasi impossibile sopravvivere. L’unico a farcela è stato l’altro figlio di 10 anni.

notizie.it