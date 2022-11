Elezioni USA di midterm, arginata l’onda rossa; il Gop può fare a meno di Trump? 

Spread the love

I repubblicani non sfondano alle elezioni di midterm e i dem tengono meglio del previsto. I primi sonosorpresi della loro debolezza, i secondi della loro resilienza, come se avessero pareggiato in trasferta su un campo difficile smentendo i pronostici della vigilia. Con risultati che potrebbero cambiare anche la corsa per la Casa Bianca nel 2024, penalizzando Donald Trump proprio alla vigilia del suo “grande annuncio” martedì prossimo a Mar-a-Lago e rilanciando le quotazioni di Joe Biden. Che in serata, dopo aver definito l’esito del voto “una vittoria” e “una buona giornata per la democrazia e l’America, ha ribadito in una lunga conferenza stampa alla Casa Bianca la sua intenzione di ricandidarsi ma ha precisato di voler attendere il prossimo anno per confermarla. E se si dovesse ricandidare anche Trump, ha assicurato, “faro’ in modo che non vinca di nuovo”.

