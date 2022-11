Fiumicino, fuga di gas in strada: intervengono i vigili del fuoco. Evacuati residenti di tre edifici

Spread the love

La fuga di gas è avvenuta questa mattina alle 11:54 in via del Faro 28 (zona isola Sacra) dove sono intervenute due squadre dei pompieri (3/A e 13/A) e il Crrc (Carro rilevamento radioattivo e chimico) in presenza del funzionario di guardia a Fiumicino. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia locale e il personale di Italgas. A seguito di quanto accaduto sono state quindi evacuate tre palazzine composte da sei abitazioni in tutto, dove risiedevano 10 persone. In questo momento sono in corso le opere di riparazione e messa in sicurezza nell’area in cui è presente la perdita.

