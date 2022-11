Problemi respiratori per i dipendenti della Provincia di Prato: evacuata la sede. Vigili del fuoco cercano la causa

Spread the love

Una trentina di persone impiegate nella sede della Provincia di Prato, nel Palazzo Banci Buonamici, nel centro storico della città, sono state evacuate intorno alle 9.15 del 10 novembre, dopo aver accusato tosse e fastidi respiratori. A dare l’allarme sono stati gli stessi dipendenti della sede dell’amministrazione, dove ha gli uffici anche la polizia provinciale. Per nessuno di loro è stato ritenuto necessario il ricovero ospedaliero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: sono stati svolti accertamenti per chiarire che cosa possa aver provocato i disturbi.

I tecnici, una volta concluse le operazioni di controllo necessarie, hanno riferito che non sono state riscontrate sostanze nocive in nessuno dei tre piani dove i lavoratori avevano accusato i problemi. Il personale della provincia è così potuto ritornare al lavoro. Rimangono dunque ignote, al momento, le cause dei disturbi respiratori.

