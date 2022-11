Rocca di Papa | Incendio in un magazzino a Via Frascati nel pomeriggio

Spread the love

Alle ore 13,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Rocca di Papa ,in Via di Frascati , con la squadra di Marino (15/A) e un’autobotte (AB12), per un incendio di un vasto magazzino adibito a deposito di materiali elettricI

Durante e dopo l’intervento nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno scaturito l’incendio. Sul posto anche una ambulanza del 118 ed i carabinieri della locale stazione.