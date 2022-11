Roma. Incendio devasta un’area all’interno di un parco pubblico

Spread the love

Questa notte, alle 2.10, diverse squadre dei Vigili del fuoco, il GOS (Gruppo Operativo Speciale), il capo turno e il funzionario di guardia sono intervenuti in viale di Villa Massimo per l’incendio di un chiosco e fabbricati in legno in disuso, all’interno di un parco pubblico nei pressi di villa Torlonia. L’intera struttura di circa 400 metri quadrati è stata distrutta. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’irraggiamento dell’incendio ed il fumo sviluppatosi a seguito della combustione, ha provocato alcuni danni ad una palazzina a ridosso dall’area coinvolta.

https://www.quotidianoitalia.it/