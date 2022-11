Uccide la fidanzata con una mannaia e tiene il corpo in casa per settimane: l’aveva già picchiata, ma lei non riusciva a lasciarlo

Spread the love

Uccide la sua fidanzata e per settimane ha vissuto con il corpo della giovane in casa. Justin Williams, 24 anni, avrebbe ucciso e fatto a pezzi il corpo della 22enne D’Asia Johnson e ha continuato a vivere con il corpo smembrato della vittima per settimane. Il 24enne ha tentato di nascondere l’odore aprendo le finestre e utilizzando diversi detersivi, fino a quando però la polizia non ha fatto irruzione nel suo appartamento a Brooklyn, New York.

LEGGO.IT