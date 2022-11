Video – Esplosione di un castello di manovra durante un’esercitazione antincendio – ferite 11 persone

Spread the love

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Long Beach ha affermato che l’esplosione è avvenuta presso il centro di addestramento regionale dei vigili del fuoco David Rosa mentre le reclute stavano iniziando il loro primo turno di addestramento.

Mentre erano in corso le esercitazioni, un’esplosione nel seminterrato della torre di addestramento ha fatto collassare le finestre della torre e ha causato danni.

Le reclute sono state rapidamente evacuate e la maggior parte è stata curata per ferite lievi. Una recluta è stata portata in ospedale per ulteriori cure.

La causa dell’incendio resta sotto inchiesta. –

