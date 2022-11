Come funziona il superbonus al 90% dal 2023. Villette, soglia a 15mila euro di reddito

Spread the love

Il taglio al Superbonus non aspetta la manovra. Per non appesantire la legge di bilancio con un dossier ad altissimo tasso di polemica politica, e soprattutto per provare a blindare la riduzione dei costi di un incentivo che nei calcoli illustrati mercoledì dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha già sforato di 37,8 miliardi lo stanziamento messo a bilancio per il 2023-26, il governo tenta di far cadere la scure già nel decreto Aiuti-quater esaminato nel tardo pomeriggio di ieri dal consiglio…

11 novembre 2022

https://24plus.ilsole24ore.com/