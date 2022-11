Palermo, Vigili del fuoco impegnati in un’esercitazione ripuliscono i fondali marini e le coste rocciose dai rifiuti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di ieri, dalle 9 alle 16,00, si è svolta un’attività d’addestramento per il mantenimento SAF (Speleo Alpino Fluviale) e Sommozzatori VVF. Le falesie e il tratto di mare antistante la località “Praiola”, nel comune di Terrasini, hanno fatto da sfondo all’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. “AddestraMare – i Vigili del Fuoco si addestrano in soccorso dell’ambiente” – così è stato battezzato l’addestramento – ha riscosso parecchio successo, coniugando gli obblighi formativi e di mantenimento con l’attenzione alle tematiche ambientali ed ecologiche: durante le esercitazioni, infatti, i Vigili del fuoco hanno rimosso grandi quantità di rifiuti abbandonati nelle ripide scarpate e sui fondali marini, rinvenendo pneumatici, reti, serbatoi metallici, materiale vario. Un bel messaggio di tutela ambientale che il comandante, Sergio Inzerillo, e il Sindaco, Giosuè Maniaci, hanno inviato alla popolazione e che certamente verrà ripetuto vista la generosa adesione del personale VF e dell’amministrazione comunale.