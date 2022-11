Sbarcano a Tolone i 230 della Ocean Viking ma le polemiche non si placano

Spread the love

Mentre per i 230 naufraghi a bordo della Ocean Viking con lo sbarco nel porto di Tolone il peggio sembra essere passato, la rottura tra Italia e Francia pare destinata ad approfondirsi. Prigionieri di posizioni di principio Parigi e Roma continuano ad accusarsi reciprocamente di non volersi far carico dell’accoglienza. Il governo italiano chiede un meccanismo europeo per la riallocazione delle persone in arrivo, mentre quello francese promette decisioni rapide sul destino dei 230 sbarcati a Tolone, per ora trattenuti in Francia.

https://it.euronews.com/