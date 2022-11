Un professore di Roma ha rifiutato il compito di un alunno trans

Spread the love

Io davanti ho una donna” ha dichiarato un professore del Liceo Scientifico Cavour di Roma, rivolgendosi a uno studente trans, sbarrando il nome con cui il giovane ha firmato il compito in classe. L’episodio è avvenuto l’8 novembre e dopo 24 ore è stato pubblicamente denunciato su Instagram dai liceali dell’istituto.

“È successa una cosa gravissima. Un professore si è ripetutamente rifiutato di applicare la legge per il Piano personalizzato di studio e il regolamento per la Carriera Alias di uno studente che ha tutti i documenti in regola. ‘Io davanti ho una donna’, pronomi sbagliati, nome scelto sbarrato in un compito in classe. In un’altra classe frasi sessiste.

È una mancanza di rispetto e della legge, oltre che una manifestazione di transfobia pura” hanno scritto, per poi organizzare un’assemblea straordinaria per venerdì 11 novembre alla prima ora, per chiedere “provvedimenti disciplinari contro il docente“. Il rifiuto del nome usato dall’allievo trans per firmare il compito in classe ha scatenato la polemica. “Sono due anni che mi chiama signorina ma da quest’anno c’è un regolamento che mi tutela, le scuse ricevute non bastano” ha dichiarato lo studente vittima di discriminazione a Il Corriere della Sera.