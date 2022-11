Video – Soccorritori acquatici in addestramento sul lago di Garda

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

50 vigili del fuoco sul lago di Garda per il mantenimento biennale delle procedure operative di soccorso acquatico.

A partecipare ai 4 giorni di addestramento nella splendida cornice di Punta San Vigilio, a Bardolino (VR), unità provenienti dai tutti i comandi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Tra le prove la nuotata al largo, le manovre di autoprotezione, il recupero di una persona in difficoltà in acqua soccorsa con il lancio di una corda e il recupero di una persona bloccata sugli scogli

VIDEO